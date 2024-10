IO Interactive ønsker å "skape et James Bond-univers som spillere kan eie i mange år fremover"

HQ

Vi har lenge visst at den danske utvikleren IO Interactive jobber med et kommende James Bond-spill, og det har vært mye debatt om hvem som skal spille Bond i eventyret og hvor det vil ende opp historiemessig.

Utviklerne har avslørt at det blir en helt ny Bond, noe som fortsatt ikke sier så mye, men i et nytt intervju med IGN forteller IO Interactive-sjef Hakan Abrak litt mer og avslører at det er en ung James Bond vi skal spille, og at tanken er at vi spillere skal kunne følge hans reise helt fra starten, og det er ikke til å legge skjul på at dette samarbeidet forhåpentligvis blir en trilogi:

"Men det som er spennende med det prosjektet, er at vi faktisk fikk lage en original historie. Så det er ikke en gamification av en film. Det er en helt ny begynnelse og blir en historie, forhåpentligvis for en stor trilogi der ute i fremtiden.

Og like viktig og spennende er det at det er en ny Bond. Det er en Bond vi har bygget fra grunnen av for gamere. Det er ekstremt spennende med all tradisjonen og all historien som finnes der, å jobbe med dette sammen med familien for å skape en ung Bond for gamere; en Bond som gamerne kan kalle sin egen og vokse med."

Abrak er ikke redd for å vise selvtillit og uttaler at Hitman-serien har gitt dem en del nyttig 007-erfaring:

"Vi føler absolutt at mer enn 20 år med trening for agentfantasien, og det å skape en agent som reiser verden rundt, har gitt oss en viss kunnskap om det."

Han avslutter med å si at IO Interactive ønsker å skape den James Bond som vil definere karakteren for oss spillere, og gjentar at det er et ønske om å lage et dedikert agentunivers for den britiske superspionen med lisens til å drepe :

"Jeg vil ikke snakke for stort om det, men jeg håper bare at vi skal gjøre en ting som vil definere James Bond i spill i årene som kommer. Og det er ikke bare ett spill, men at vi skaper et univers som spillere kan eie i mange år fremover, og at vi kan vokse med det ved siden av Bond på film."

Hva tror du, er en ung James Bond noe som appellerer, og føles et digitalt Bond-univers adskilt fra filmene som noe som kan fungere?