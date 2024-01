IO Interactives 007-spill vil by på spillanimasjoner på et "hittil usett" nivå.

HQ

Som du kanskje husker, jobber den danske utvikleren IO Interactive for tiden med et James Bond-spill som ennå ikke har fått noe navn. Selv om vi ikke har mange detaljer om spillet, har IO avslørt at det ikke vil være basert på en bestemt Bond-skuespiller, men at stilen og omgivelsene vil minne litt om Daniel Craigs tid som MI6-agent (med lisens til å drepe).

Ettersom IO Interactive er i full gang med utviklingen, har vi nå sett et lite livstegn fra spillet, noe som vitner om svært høye ambisjoner. Utvikleren er for tiden på utkikk etter folk til animasjonsteamet, og sier at de "er i ferd med å utvikle Gameplay Animation til noe som hittil har vært usett".

At de leter etter animatører betyr sannsynligvis at spillet er i full produksjon, så en avsløring er kanskje ikke så langt unna, kanskje under not-E3 i juni eller på The Game Awards i desember.