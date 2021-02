Iori introduseres i ny The King of Fighters XV-trailer

Du ser på Annonser

Ingen trodde vel at The King of Fighters XV skulle slippes uten SNKs badboy og rødhårede hunk Iori Yagami. Men om du mot all formodning var i tvil, så kan du slutte med det nå, da Iori annonseres i sin egen trailer, som du kan se nedenfor.

Vi vet fortsatt ikke når The King of Fighters XV slippes, annet enn at det skal skje i år. Formater er fortsatt ukjent også, men med tanke på at forgjengeren kom til PC og PlayStation 4, så kan man mistenke at i det minste de to er aktuelle denne gangen også.