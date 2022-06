iOS 16 legger til støtte for Nintendo Switch-kontrollere

HQ

Apple presenterte den nyeste versjonen av sitt mobile operativsystem iOS 16 under WWDC den 6. juni. Masse ny funksjonalitet og forbedrunger er i vente, men kanskje det mest interessante for oss som liker å spille på telefonene våre er at det blir støtte for Nintendo Switch sine Joy-Cons og Pro Controller. Siden iOS 14.5 har det vært støtte for Xbox- og PlayStation-kontrollere, men nå er det tid for Nintendos også.

Det skal også være veldig enkelt å bytte mellom å kjøre en eller to Joy-Cons ved å holde nede de samme knappene som når du tar skjermbilde på telefonen i noen sekunder.

iOS slippes i åpen beta neste måned og offisielt en gang i høst sammen med neste generasjons iPhone.