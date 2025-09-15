iOS 26 lanseres i dag, og her er når du kan laste den ned

HQ

September er vanligvis en veldig spennende tid på året for Apple -brukere, ettersom det er da Apple lanserer det nyeste utvalget av sine enheter, og det er også da vi kan forvente den årlige store programvareinnovasjonen. I 2025 er dette iOS 26, og det kommer senere i dag.

I henhold til MacRumours har det blitt lagt merke til at lanseringsdatoen for iOS 26 regnes som 15. september for India og 16. september, noe som tyder på at debuten vil skje rundt 18:00 BST / 19:00 CEST etter justering av tidssoner.

Dette betyr ikke at oppdateringen vil være tilgjengelig på det spesifikke tidspunktet, da det i stedet kan bety at det er da iOS 26 vil rulle ut, noe som betyr at du kanskje må vente en time eller to før du får tilgang til oppdateringen i din region.

Når det gjelder hva iOS 26 vil tilby, er den viktigste store funksjonen Liquid Glass, den nye designfilosofien som vil gjøre det mulig for brukerne å tilpasse startskjermen på iPhone-enhetene enda mer fritt. I tillegg kommer en forbedring av Apple Intelligence, bedre sikkerhetsfunksjoner, forbedringer av Wallet, live-oversettelser av sangtekster, lagring av foretrukne ruter på Maps og mye mer. Det er unødvendig å si at det ser ut til å bli en ganske heftig oppdatering.

