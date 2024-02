iRacing utvides med regneffekter og vått underlag neste måned

HQ

I mange, mange, mange år har simracingfans tørstet etter regn- og vær-effekter i iRacing, men i over 15 år har utviklerne vendt det døve øret til og i stedet maksimert prisen på hver enkelt bane og hver enkelt bil. Mangelen på vått underlag vil nå endre seg når spillet utvides med vær og regn neste måned.

I korte trekk, her er noen av de viktigste funksjonene:



Våte racinglinjer (kjøring utenfor den jevne, tradisjonelle racinglinjen for å finne mer grep).



Dynamisk værprognose, statisk vær eller tilpassbar tidslinje for været



Historiske værdata som brukes for det prognostiserte alternativet



Tilgjengelig i testøkter, AI-racing og nettbaserte seriekonkurranser.



iRacing spotter og teamleder oppdaterer deg om værendringer og dekkvalg



Ingen "hermetiske" vannpytter



Vannplaning



"Vi er bare noen få uker unna lanseringen av sesong 2/mars-oppdateringen, så la oss se på hva som vil være inkludert. Denne oppdateringen er stappfull av forbedringer, nye funksjoner, flott nytt innhold og den første av en rekke nye funksjoner som fokuserer på å forbedre iRacing for nye kunder. Sammen med Rain er Season 2 2024 virkelig en milepæl for tjenesten.

Tempest-systemet gir en opplevelse som ikke ligner på noe annet innen simuleringsracing, og det kan ta litt tid for iRacers å venne seg til funksjonen. For å avklare forventningene er det viktig å forstå at regnet i iRacing ikke fungerer på samme måte som det simuleringsracere og racingspillere har opplevd i videospill og simulerte racingtitler. Dette er regn på iRacing - en virkelighetstro, dynamisk simulering av de mange fysiske og miljømessige faktorene man opplever når man kjører i regnvær, og hvordan vannet påvirker både racerbanen og dekkene på racerbilen.

Å kjøre i regnvær kan i begynnelsen virke kontraintuitivt, og for å lykkes i et regnværsløp må du legge fra deg vaner du kanskje har i tørt vær. Selv om racerbanene kan virke jevne for øyet, har asfalten ujevnheter og tekstur med topper og daler. Over tid kan toppene bli slitt ned og polert av gjentatt trafikk. På tørt underlag har ikke dette noen særlig betydning, og racerbilene kan navigere i både polerte og upolerte områder på en effektiv måte, slik at de kan velge en kjørelinje som passer til kjørestilen. Når det er vått, derimot, får forholdet mellom polerte og upolerte områder på banen store konsekvenser.

Når det begynner å regne, vil de delene av banen som fortsatt har ru overflater, være bedre i stand til å ta imot vannet fordi det først legger seg i de lave dalene før det fylles opp og blir til en glatt film. Den glatte filmen på overflaten er det som kan føre til at dekket mister veigrepet og får vannplaning. Den nedslitte racinglinjen med mye trafikk har imidlertid fått slipt ned overflatene, og det er mindre plass til at vannet kan gjemme seg fra dekkets overflate. Sluttresultatet er at den typiske racinglinjen blir glattere raskere enn resten av banen, og at førerne må oppsøke områder utenfor linjen for å finne veigrep for dekkene.

Nå som det begynner å regne, anbefaler vi at iRacers først prøver seg med en testøkt eller med vår AI før de kaster seg ut i et online-løp. Det finnes mange kule måter å konfigurere været på, alt fra det helt dynamiske, virkelighetsbaserte, prognostiserte været, det alltid samme statiske været for trening og visse typer konkurranser, og Timeline Weather, som gir deg Jupiter-kraften i hendene med en fullstendig tilpassbar keyframe-for-keyframe-opplevelse. Vi vil også ha noen flotte Uke 13-serier som utnytter været og gir deg en måte å bli kjent og ha det gøy på uten rangering og med lav innsats.

Når uke 1 begynner og den offisielle konkurransen starter, er det mange som har lurt på hvordan Tempest vil bli distribuert på tvers av tjenesten. I utgangspunktet vil Tempest bli brukt i alle seriene på tjenesten. Det betyr imidlertid ikke at det kommer til å regne i alle seriene på tjenesten, for det gjør det ikke. Regn vil bli aktivert av våre serieadministratorer for hver enkelt serie, basert på om bilene støtter funksjonen og om det er hensiktsmessig for konkurransenivået. For å gi alle en mulighet til å bli kjent med systemet, vil muligheten for regn bare bli aktivert i utvalgte uker.

Selv om vi kommer til å ha et par serier der regn er sannsynlig, vil det i de fleste seriene der regn er aktivert, avhenge av Tempest-prognosesystemet om det faktisk regner eller ikke. Dette systemet er dynamisk og knyttet til historisk vær på våre mange baner rundt om i verden. Det kan være lurt å følge med på prognosen (som vil være synlig), men det er viktig å være klar over at det bare er en prognose, og vi vet alle at naturen har sin egen vilje! Du kan delta i et løp der det er stor sjanse for regn og mørke skyer truer i horisonten (du vil se dem), og oppleve at regnet aldri kommer. Eller du kan melde deg på et løp der sjansen for regn er relativt liten, men vinden begynner å blåse i en bestemt retning, og du står plutselig overfor et uvær. Jo lengre løpet er, desto større er usikkerheten, så utholdenhetssyklistene må være svært oppmerksomme på omgivelsene."