Irak anklager Israel for å ha krenket luftrommet før FN-møte Bagdad sier at dusinvis av israelske krigsfly fløy over viktige byer i sør på vei til Golfen.

HQ Siste nytt om Israel og Irak . Irak hevdet fredag at et stort antall israelske militærfly krysset landets luftrom kort tid før et møte på høyt nivå i FNs sikkerhetsråd om den eskalerende konflikten mellom Israel og Iran. Du er kanskje interessert i :



Trump tilbyr Iran en siste mulighet for atomavtale.



Trump om å gå inn i Israel-Iran-konflikten: "Jeg gjør det kanskje eller kanskje ikke".



Israel-Iran-konflikten eskalerer når Trump krever Irans betingelsesløse kapitulasjon.

"20 fly startet, etterfulgt av 30 fly på vei mot sør i Irak, og de fløy over byene Basra, Najaf og Karbala", sier Abbas Kadhom Obaid Al-Fatlawi, charge d'affaires ved Iraks FN-misjon. "Disse bruddene er brudd på folkeretten og FN-pakten," sa han, og la til "De utgjør også en trussel mot de hellige stedene og områdene, noe som kan føre til sterke folkelige reaksjoner, med tanke på hvor viktige disse hellige stedene er for våre folk." Abbas Kadhom Obaid al-Fatlawi // Shutterstock