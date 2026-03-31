Iran advarer om at amerikanske bakkestyrker vil bli "satt i brann" når konflikten går inn i sin andre måned

Iran har advart om at eventuelle amerikanske bakkestyrker som kommer inn i landet, vil bli "satt i brann", i det konflikten med Washington og Israel går inn i sin andre måned.

Mohammad Bagher Ghalibaf sa at Teheran var klar til å svare kraftig på enhver utplassering av amerikanske styrker, og beskyldte USA for å forberede et landangrep samtidig som de fører forhandlinger.

Advarselen kommer samtidig som Trump fortsetter å trappe opp retorikken til tross for at han hevder å ha gjort fremskritt i samtalene. Den amerikanske presidenten sa at Washington var i "seriøse diskusjoner" med det han beskrev som et mer "fornuftig" lederskap i Teheran, men truet med å ødelegge Irans energiinfrastruktur hvis en avtale ikke kommer på plass snart, eller hvis Hormuzstredet ikke blir gjenåpnet.

Trump har også antydet at det å ta kontroll over Irans oljeressurser er et sentralt mål, noe som har skapt ytterligere bekymring for en potensiell eskalering.

I mellomtiden kommer det rapporter om at det amerikanske forsvarsdepartementet forbereder planer for mulige bakkeoperasjoner som kan vare i flere uker, og som involverer både spesialstyrker og konvensjonelle tropper. Utplasseringen av tusenvis av marinesoldater til regionen om bord på USS Tripoli har bidratt til frykten for at konflikten kan bli betydelig utvidet.