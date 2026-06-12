Iran avviser Donald Trumps påstand om at det er inngått en fredsavtale

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Mens USAs president Donald Trump nok en gang hevder at krigen i Iran nærmer seg slutten, svarer Teheran med å si at en endelig beslutning ikke er tatt, og kritiserer USA for stadig å endre strategi.

I det ene øyeblikket truer Trump Iran med svært harde angrep og sier at USA vil ta kontroll over Kharg-øya, mens USA i det neste øyeblikket tilbyr Iran fred. Angrepene mellom de to landene har gjenopptatt denne uken, etter at våpenhvilen som ble innført i april, ble opphevet.

Irans statlige medier har rapportert om noen detaljer i en mulig fredsavtale, men Sky News melder at dette høres mer ut som en ønskeliste fra landet enn betingelser vi vil se ved krigens slutt. Disse inkluderer: åpning av Hormuzstredet, en plan for å gjenoppbygge Irans økonomi, opphevelse av sanksjonene mot Iran samt frigjøring av frosne midler, og en utsatt forhandling om Irans atomprogram.

Siden Trump har avblåst sine siste angrep i håp om en fredsavtale, er det en sjanse for at vi snart kan se begge sider komme til forhandlingsbordet, men Iran vet hvordan det står til på dette tidspunktet, og kommer ikke til å hoppe hver gang Trump etterlyser en ny avtale eller sier at en er på plass.