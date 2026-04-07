Iran avviser våpenhvilen mens Trump advarer om at landet kan bli "tatt ut"

Iran har avvist et forslag om midlertidig våpenhvile, og insisterer i stedet på en permanent slutt på konflikten som involverer USA og Israel.

Ifølge statlige medier har Teheran svart på et forslag fra Pakistan med et sett med betingelser som inkluderer opphevelse av sanksjoner, sikring av trygg passasje gjennom Hormuzstredet og forpliktelse til regional gjenoppbygging.

I mellomtiden har Trump satt hardt mot hardt og advart om at Iran kan bli "taken out" hvis landet ikke overholder fristen på tirsdag. Han skisserte potensielle storstilte angrep rettet mot infrastruktur som kraftverk og broer, og avviste bekymringer for humanitære konsekvenser.

Hormuzstredet er selvsagt fortsatt et kritisk presspunkt. Siden stredet i praksis ble stengt etter angrepene i slutten av februar, har de globale energimarkedene fått merke konsekvensene, med stigende oljepriser og økende politisk press i Washington.