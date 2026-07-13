Iran og USA gjenopptar fiendtlighetene rundt Hormuzstredet og i nabolandene

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Den skjøre våpenhvilen som ble inngått mellom USA og Iran for noen uker siden, ser ut til å ha brutt fullstendig sammen etter at angrep på handelskonvoier i Hormuzstredet utført av Iran ble bekreftet denne helgen, mens iranerne beskyldte USA for å ha slått til først.

Iran følger også opp sin tidligere trussel om å angripe naboland som huser amerikanske baser. Det er rapportert at Sana’a lufthavn (Jemen) for mindre enn to timer siden satte en av sine rullebaner ut av drift for å hindre et iransk fly i å lande. Det foreligger også rapporter fra Bahrains forsvarsstyrker, som har opplyst at deres luftforsvarssystemer tidlig i morges avskjærte og ødela flere iranske rakett- og droneangrep.

Konsekvensene av at konflikten har blusset opp igjen, har vært umiddelbare: skipstrafikken gjennom Hormuzstredet har praktisk talt stoppet opp igjen, og energimarkedene tror at energikrisen vil blusse opp på nytt, selv om det i dette tilfellet «ser det ut til at det fortsatt er enighet om at det vil bli lagt frem en avtale, selv om tidspunktet for en slik avtale selvfølgelig er mye mer usikkert i morges», sa Jane Foley, sjef for valutastrategi i den nederlandske banken Rabobank, til Reuters.