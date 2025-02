Irans øverste leder avviser atomsamtaler med USA

HQ

Etter president Donald Trumps nylige forslag om atomsamtaler med Teheran, har Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, bestemt avvist utsiktene til atomforhandlinger med USA, og stemplet slike samtaler som "ikke intelligente, kloke eller hederlige" i en tale nylig.

Denne holdningen står i direkte motsetning til tidligere signaler fra Teheran om at landet er villig til å delta i diskusjoner med sikte på å oppheve de strenge økonomiske sanksjonene. Khameneis uttalelser har sendt sjokkbølger gjennom den iranske økonomien, og rialen har falt til et rekordlavt nivå på 872 000 for en dollar i etterhandelen.

Denne svekkelsen gjenspeiler en økende bekymring for landets økonomiske stabilitet i en situasjon med økende spenninger i forholdet til USA. Den øverste lederens beslutning har også skapt usikkerhet rundt fremtidige diplomatiske forbindelser, særlig med tanke på de nylige uttalelsene fra president Masoud Pezeshkian, som tidligere har tatt til orde for dialog med vestlige nasjoner.

Mens Irans valuta fortsetter sin nedadgående spiral, står landet overfor et kritisk tidspunkt når det gjelder å balansere den interne politiske dynamikken med det presserende behovet for økonomisk lettelse. Foreløpig gjenstår det å se hvordan denne utviklingen vil påvirke Irans utenrikspolitiske og økonomiske strategier.