Iron Galaxys co-CEO forventer ikke at reklame eller produktplassering i spill blir vanlig praksis.

HQ

Det er helt klart at vi befinner oss ved et vendepunkt når det gjelder strategier for spillinntekter. Ved overgangen til den nye konsollgenerasjonen har vi sett mange titler som har økt lanseringsprisen fra 60 til 70 pund, og i årene før det var det vanlig å se spill til 50 pund. Med økende utviklingskostnader er det mange som antar at vi kommer til å se et prishopp igjen i tiden som kommer, men kan dette stoppes ved å introdusere nye måter å generere inntekter i spillene på, kanskje i form av reklame eller produktplassering?

For å diskutere nettopp dette har Ricardo C. Esteves fra DesignRush tatt en prat med Adam Boyes, co-CEO i Iron Galaxy Studios, og han har gitt sitt syn på saken.

På spørsmål om reklame i spill uttalte Boyes: "På mange måter er AAA-spillområdet definert av de presedensene som har blitt skapt over mange år for å underholde spillere. Førsteklasses spillopplevelser må være oppslukende. Det er svært vanskelig for spillere å tolerere avbrudd i denne opplevelsen på grunn av markedsføring eller salg.

"Ved å ta betalt for inngangsbilletten får de den rene flukten som de foretrekker. Spillere er villige til å betale for en ren opplevelse, på samme måte som filmfans kjøper en Blu-Ray eller abonnerer på en premium strømmetjeneste som Netflix for å få en opplevelse uten reklameavbrudd."

I forlengelsen av dette ble Boyes spurt om produktplassering og om dette kunne være en effektiv strategi i stedet. Han svarte: "Historisk sett er det slett ikke sannsynlig at spillere vil bli markedsført når de nyter opplevelsene sine. Vi har sett at Fortnite og Roblox har fungert som plattformer der spillerne kan samhandle med merkevarer, men de er innovatører og avvikere. De andre eksemplene, inkludert spill som utspiller seg i en verden der reklame er vanlig.

"Sportsspill kan foregå på steder eller arenaer der reklame er en del av omgivelsene. Ofte ligger den beste muligheten til å reklamere for spillere utenfor spillet.

"Det finnes et stort marked for å selge produkter som kompletterer livsstilen deres, enten det dreier seg om tilleggsutstyr til hobbyen, møbler til spillrommet, merchandise for å feire lidenskapen eller mote som gjør det mulig for dem å uttrykke seg som mennesker som elsker å spille."

Selv om mange av disse metodene brukes i andre typer spill (som mobilspill eller free-to-play-opplevelser) eller i andre deler av underholdningsbransjen, bør vi nok ikke forvente å se annonser i spill eller produktplasseringer i de fleste AAA-titler med det første.