HQ

Det er ikke bare et nytt kapittel som er på vei for Dead by Daylight. I en begrenset periode kommer hardrockbandet Iron Maiden på besøk i spillet. Det er ikke snakk om noen store endringer i seg selv, men snarere en ny startskjerm og noen alternative utseender. Eddie dukker opp i forskjellige drapsmenns skikkelse, så hvis du er en ekte fan av spillet og bandet, kan du kanskje motivere deg til å hoste opp en liten slant for å vise det frem til alle.