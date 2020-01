Det kunne nesten virke som om Iron Man VR vile få litt pusterom var noen årets mest etterlengtede spill siden både The Last of Us: Part II og Final Fantasy VII: Remake ble utsatt, men slik blir det altså ikke.

Camouflaj har nemlig bestemt seg for å utsette Iron Man VR atter en gang, så i stedet for å lanseres den 28. februar vil det nå lanseres den 15. mai for å leve opp til både våre og utviklernes forventninger.