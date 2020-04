Iron Man VR utsettes også uten ny lanseringsdato

Iron Man VR utsatt igjen den 17 januar 2020 klokken 15:40 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Det kunne nesten virke som om Iron Man VR vile få litt pusterom var noen årets mest etterlengtede spill siden både The Last of Us: Part II og Final Fantasy VII: Remake...

Iron Man VR utsettes til februar den 4 oktober 2019 klokken 23:10 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Da Camouflaj og Sony avduket Iron Man VR til PlayStation VR i mars var planen at spillet skulle komme ut i år, men etter at spillet ikke var å se under den siste State of...