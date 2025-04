Irske politikere avviser bestemt Conor McGregors presidentkandidatur: "Ikke et håp i helvete"

HQ

Siste nytt om Irland . Conor McGregors ambisjoner om å stille som presidentkandidat i Irland har blitt møtt med en enstemmig og hard avvisning fra landets politiske elite, ifølge en fersk undersøkelse utført av Sky News.

I den ferske undersøkelsen avviste 134 irske politikere, samtlige medlemmer av Oireachtas, Irlands parlament, ideen om å nominere den tidligere MMA-mesteren, med svar som spente fra heftig kritikk av hans egnethet til vervet til direkte forakt.

McGregor, som tidligere har stått overfor juridiske kontroverser, blant annet en pågående voldtektssak, ville trenge betydelig støtte for å kvalifisere seg til å stille til valg. Til tross for at han nylig har hatt møter med personer som Donald Trump, har han ennå ikke fått fotfeste i det politiske etablissementet.