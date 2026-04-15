Isco tilbake i Betis-troppen til Europa League-kampen, for første gang siden november

Isco Alarcón har blitt innkalt av Betis-trener Manuel Pellegrini til torsdagens kamp mot Braga i Europa League, etter 1-1 fra det første oppgjøret i forrige uke. Det er første gang han er innkalt siden 27. november, da han ble skadet i en kamp mot Utrecht, men han hadde gått glipp av det meste av sesongen før det.

Isco, en 33 år gammel kantspiller og offensiv midtbanespiller som spilte for Real Madrid mellom 2013 og 2022, og dro til Betis i 2023, har hatt en rekke skader de siste månedene som har holdt ham på sidelinjen store deler av sesongen: Først, i en treningskamp før sesongen i august 2025, brakk han leggbeinet. Fire dager etter at han kom tilbake, skadet han seg igjen i en duell mot Amrabat, og vil først dukke opp igjen i siste del av sesongen.

I fjor ble han kåret til Conference Leagues beste spiller til tross for at han tapte finalen mot Chelsea 4-1. Betis har som mål å nå en ny europeisk finale i år, denne gangen på et høyere nivå, men da må de først slå Braga i Sevilla i morgen.

Isco, som spilte for Spania i VM 2018, ble utelatt fra troppene til VM 2022 og EM 2020, ble skadet før EM 2024, men kom tilbake under Luis de la Fuente til Nations League-sluttspillet i 2025. Det er svært tvilsomt om han blir innkalt til VM 2026 neste måned.