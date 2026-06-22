iShowSpeed skal streame kamper fr FIFA World -cupen på YouTube

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VM i fotball går snart inn i den siste runden av gruppespillet, da det gjenstår to dager med kamper i andre runde før denne avgjørende serien med kamper starter. Etter dette vil utslagsrunden for turneringen bli satt opp, og veien til VM-finalen og trofeet vil bli lagt frem.

Med så mye som står for døren, er du kanskje interessert i en ny måte å se FIFA-VM-kamper på, ettersom det er blitt avslørt at influenceren iShowSpeed har fått rettighetene til å co-streame og arrangere fellesvisninger av offisielle VM-kamper på YouTube.

Ifølge Dexerto skal iShowSpeed vise «utvalgte kamper» fra FIFA-VM på kanalene Fox One og YouTube Primetime, og dette skal omfatte både utslagsrundene og til og med finalen.

Dette er et helt nytt initiativ for både FIFA og en influencer, og det er uten tvil et tegn på at fotballorganisasjonen forsøker å nå ut til et bredere spekter av fans enn det tradisjonelle kringkasterne klarer.