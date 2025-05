Israel avskjærer rakett avfyrt fra Jemen midt i regionale spenninger

HQ

Siste nytt om Israel og Palestina Det israelske militæret rapporterte onsdag at de hadde avskjært en rakett avfyrt fra Jemen, rettet mot Ben Gurion-området nær Tel Aviv. Houthi-gruppen, som er alliert med Iran, tok på seg ansvaret for angrepet.

Houthiene hevder at dette er til støtte for palestinerne i Gaza, og lover å fortsette angrepene til tross for den nylig inngåtte våpenhvilen med USA. Hendelsen sammenfaller med president Trumps diplomatiske besøk til Gulfen, noe som skaper ytterligere bekymring for den regionale stabiliteten.