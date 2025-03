Israel blokkerer nødhjelp til Gaza mens våpenhvilen er spent

HQ

Israel har stanset strømmen av nødhjelp til Gaza, noe som øker spenningen i våpenhvilen som har holdt i seks uker, men som nå er på bristepunktet (via Reuters).

Israel insisterer på at Hamas må løslate alle gislene før fredssamtalene kan komme i gang, mens Hamas krever at man går over til neste fase av våpenhvilen.

Med forhandlinger som trekker ut i tid og voldshandlinger som ulmer, kan den skjøre balansen i våpenhvilen snart kollapse. Muligheten for ytterligere konfrontasjoner er overhengende, ettersom begge parter står fast på sine krav. Inntil videre gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.