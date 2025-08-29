Gamereactor

Israel erklærer Gaza by for en "farlig kampsone"

Innbyggerne flykter etter at militæret har erklært området som en høyrisiko kampsone.

Siste nytt om Israel og Palestina. "Fra og med i dag (fredag) kl. 10:00 (0700GMT) vil den lokale taktiske pausen i militær aktivitet ikke gjelde for området Gaza by, som utgjør en farlig kampsone," sier det israelske militæret i en uttalelse.

Fredag har det israelske militæret klassifisert Gaza by som en "farlig kampsone", noe som har fått tusenvis av mennesker til å forlate byen for å søke sikkerhet. Kunngjøringen kommer etter en uke med intensiverte bakkeoperasjoner der styrkene har forsøkt å ta kontroll over byen.

Humanitære pauser som tidligere gjorde det mulig for nødhjelp å nå frem til visse distrikter, har blitt suspendert, noe som øker bekymringene for sivilbefolkningen. Konflikten presser fordrevne mennesker inn i byen, og myndighetene forventer en storstilt evakuering sørover.

Myndighetene forsvarer utvidelsen som et nødvendig skritt for å nøytralisere militante grupper, selv om tiltaket har vakt internasjonal kritikk. De humanitære konsekvensene fortsetter å forsterke seg i takt med pågående bombardementer og militære fremskritt. Følg med for ytterligere oppdateringer.

Palestinere vender tilbake til hjemmene sine som den israelske hæren ødela før tilbaketrekningen, i byen Rafah, på den sørlige Gazastripen, 24. januar 2025. // Shutterstock

