Israel forbereder et trekk for å ta kontroll over Gaza by

Siste nytt om Israel-Gaza-konflikten . Israels sikkerhetskabinett har godkjent en plan som innebærer at landets forsvarsstyrker vil rykke inn og forsøke å ta kontroll over Gaza by.

Ifølge Reuters ble dette grepet gjort klart i de tidlige morgentimene fredag 8. august, da statsminister Benjamin Netanyahus kontor offentliggjorde en uttalelse som hevdet at "IDF vil forberede seg på å ta kontroll over Gaza by, samtidig som de gir humanitær hjelp til sivilbefolkningen utenfor kampsonene."

Dette kommer også etter at Netanyahu torsdag hevdet at han ville ta fullstendig militær kontroll over Gazastripen, noe som for øyeblikket ser ut til å ha blitt redusert for å fokusere på Gaza by først og fremst.

Som en del av dette trekket har Israel lagt frem fem trinn som de har til hensikt å avslutte "krigen", og trinnene er skissert som følger :



Avvæpning av Hamas

Tilbakeføring av alle gisler, både levende og døde

Demilitarisering av Gazastripen

Israels militære kontroll over Gazastripen

Opprettelse av en alternativ regjering som ikke er Hamas eller de palestinske selvstyremyndighetene



Denne planen har allerede vakt motstand i Israel fra gisselfamilier og til og med hærledelsen, som deler frykten for flere uskyldige palestinske tap, og til og med risikoen for å skape ytterligere splittelse i global skala. Opposisjonspartier i landet går også så langt som å kalle planen "en katastrofe" som bare "vil føre til mange flere katastrofer", og BBC News rapporterer at Netanyahu nå gir etter for press fra høyreekstreme ministre i sikkerhetskabinettet.