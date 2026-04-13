Israel godkjenner ny sjef for etterretningstjenesten

Israel har godkjent utnevnelsen av Roman Gofman som ny sjef for Mossad, ifølge en uttalelse fra statsminister Benjamin Netanyahus kontor.

Gofman, som for tiden fungerer som Netanyahus militærsekretær, skal overta rollen i juni 2026, og erstatter avtroppende direktør David Barnea. Utnevnelsen ble kunngjort sent i fjor, og er nå formelt godkjent av Israels komité for høyere stillinger.

Gofman er en erfaren militærgeneral, og er kjent for sin rolle under angrepene 7. oktober 2023, da han angivelig rykket ut til Israels sørlige grense for å hjelpe lokalsamfunn som ble rammet av et Hamas-ledet angrep.

Hans lederskap i Mossad kommer på et kritisk tidspunkt, da Israel navigerer gjennom økte regionale spenninger og pågående sikkerhetsutfordringer knyttet til konfliktene i Midtøsten.