Israel innleder angrep i Syria etter at sammenstøt mellom drusere eskalerer

Siste nytt om Israel og Syria Israel har nettopp bekreftet at de har gjennomført et militært angrep nær Damaskus, rettet mot en ekstremistgruppe som beskyldes for å angripe drusiske samfunn midt i en situasjon med økende sekterisk vold.

Den israelske regjeringen omtalte operasjonen som en advarsel og gjentok at den forventer at syriske myndigheter beskytter drusiske borgere. Syriske myndigheter fordømte angrepet som utenlandsk innblanding, og rapporterte om dødsfall blant regjeringens sikkerhetsstyrker.

Situasjonen eskalerte etter at det brøt ut dødelige sammenstøt mellom drusere og sunnimuslimske bevæpnede menn, med flere titalls drepte i Jaramana og Sahnaya. Foreløpig gjenstår det å se hvordan begge landene vil navigere i den økende uroen.