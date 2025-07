Israel innleder offensiv mot syrisk by og lover å beskytte den drusiske befolkningen

HQ

Siste nytt om Israel og Syria . Tirsdag iverksatte Israel luftangrep i Sør-Syria etter at regjeringsstyrker rykket inn i Sweida, en by med en stor drusisk befolkning, noe som førte til at spenningen i regionen blusset opp igjen.

I en uttalelse ga Israels statsminister Benjamin Netanyahu, sammen med forsvarsminister Israel Katz, militæret ordre om "umiddelbart å angripe regimestyrker og våpen som ble brakt inn i Sweida-regionen ... for regimets operasjoner mot druserne."

"Israel er forpliktet til å forhindre skade på druserne i Syria på grunn av den dype brorskapsalliansen med våre drusiske borgere. Vi handler for å hindre det syriske regimet i å skade dem og for å sikre demilitarisering av området ved grensen til Syria."

Med henvisning til en forpliktelse til å beskytte det drusiske samfunnet og holde grensesonen fri for militær opprustning, begrunnet israelske ledere angrepene som forebyggende. Tiltaket kom kort tid etter at drusiske ledere beskyldte Damaskus for å bryte våpenhvilen og oppfordret til motstand.