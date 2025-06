Israel-Iran-konflikten trappes opp mens Trump krever betingelsesløs overgivelse fra Iran

HQ

Siste nytt om Israel og Iran . Begge landene gjennomførte nye rakettangrep mot hverandre onsdag, som markerte den sjette dagen med konflikt mellom de to mangeårige motstanderne, til tross for at USAs president Donald Trump har oppfordret Iran til å overgi seg betingelsesløst.

"Vi vet nøyaktig hvor den såkalte 'øverste lederen' gjemmer seg", skrev han på Truth Social. "Vi kommer ikke til å ta ham ut (drepe!), i hvert fall ikke for øyeblikket ... Tålmodigheten vår begynner å bli tynnslitt." Tre minutter senere postet Trump: "UBETINGET OVERGIVELSE!"

Mens volden intensiveres, krever president Donald Trump at Iran overgir seg betingelsesløst og antyder at USA vil engasjere seg sterkere. USA øker sitt militære nærvær i regionen, selv om en offisiell intervensjon foreløpig ikke er aktuelt.