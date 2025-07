Israel og USA forlater forhandlingene om våpenhvile i Gaza i Qatar

HQ

Våpenhvileforhandlingene i Qatar har fått en brå slutt, ettersom amerikanske og israelske forhandlere har valgt å forlate samtalene i Doha. USA og Israel hevder at Hamas ennå ikke er villige til å inngå en våpenhvile.

Ifølge BBC er det erkjent at det er store sprik på alle sider når det gjelder sentrale spørsmål i invasjonen av Gaza. USAs spesialutsending Steve Witkoff uttalte seg torsdag, og sa blant annet "Vi har besluttet å ta teamet vårt hjem fra Doha for konsultasjoner etter det siste svaret fra Hamas, som tydelig viser et manglende ønske om å få til en våpenhvile i Gaza."

"Vi vil nå vurdere alternative muligheter for å få gislene hjem og forsøke å skape et mer stabilt miljø for befolkningen i Gaza," fortsatte han. "Det er en skam at Hamas har handlet på denne egoistiske måten. Vi er fast bestemt på å få en slutt på denne konflikten og en permanent fred i Gaza."

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har ennå ikke kommentert de avbrutte samtalene. Hamas har sendt ut en uttalelse der det heter: "Bevegelsen bekrefter at den er innstilt på å fortsette forhandlingene og delta i dem på en måte som bidrar til å overvinne hindringer og fører til en permanent våpenhvileavtale."

Den siste runden med samtaler har pågått i to uker, men det er uklart når eller om de amerikanske og israelske representantene vil være villige til å sette seg inn i et rom igjen.