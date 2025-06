Israel slår til mot Iran i en eskalerende konflikt om kjernefysisk kapasitet

HQ

Siste nytt om Israel og Iran . Fredag iverksatte Israel en rekke luftangrep rettet mot iranske atomanlegg, rakettfabrikker og militære nøkkelpersoner, i det som offisielt ble beskrevet som starten på en langvarig kampanje for å nøytralisere det som oppfattes som trusler.

"Vi befinner oss i et avgjørende øyeblikk i Israels historie. For noen få øyeblikk siden lanserte Israel Operasjon Rising Lion, en målrettet militæroperasjon for å slå tilbake den iranske trusselen mot Israels overlevelse. Denne operasjonen vil fortsette i så mange dager som det trengs for å fjerne denne trusselen."

Iran svarte med å sende bølger av droner mot israelsk territorium og meldte om flere drepte, deriblant høytstående kommandanter. Mens USA tok avstand fra operasjonen, ble det regionale luftrommet stengt, og de globale markedene reagerte raskt.