Israel varsler marineaksjon mot aktivistfartøy på vei til Gaza med Greta Thunberg om bord

Siste nytt om Israel og Palestina Israels militære har fått beskjed om å hindre en veldedighetsbåt med klimaaktivisten Greta Thunberg og andre pro-palestinske aktivister om bord i å nå Gaza, opplyste Israels forsvarsminister søndag.

"Jeg instruerte IDF om å handle slik at Madleen ... ikke når Gaza," sa Katz i en uttalelse. "Til den antisemittiske Greta og hennes Hamas-propaganda-spyende venner, sier jeg klart og tydelig: Det er best dere snur, for dere kommer ikke til å nå Gaza."

Fartøyet, som forlot Sicilia under britisk flagg, befinner seg for øyeblikket utenfor den egyptiske kysten på vei til den beleirede enklaven, med en beskjeden forsendelse av humanitær hjelp. Myndighetene hevder at sjøblokaden er avgjørende for sikkerheten, og har advart mannskapet om å snu.