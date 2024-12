Israel Vázquez, tidligere verdensmester i superbantamvekt, er død av kreft, 46 år gammel.

HQ

Israel Vázquez Castañeda, tre ganger verdensmester i superbantamvekt, er død av kreft i en alder av 46 år.

Vázquez ble diagnostisert med sarkom i stadium 4, kunngjort av World Boxing Council den 20. november 2024. Han hadde lidd av systemisk sklerose siden 2018, noe som førte til en betydelig fysisk forverring.

WBC lanserte en kampanje for å samle inn midler til behandlingen hans, men dessverre var det ingenting å gjøre.

WBC minnes høydepunktene i karrieren hans, som startet i 1995. Vázquez var spesielt kjent for sin rivalisering mot Rafael Márquez, som fant sted mellom 2007 og 2010. De vant to av de fire kampene de utkjempet, men var gode venner utenfor ringen, til tross for hardheten i kampene: Israel opererte netthinnen tre ganger.

Mauricio Sulaiman, WBC-president, sa: "Takk Israel for de mange flotte minnene du har gitt oss i ringen, men mest av alt utenfor ringen. Du er nå evig. Hvil i fred. Alt kommer til å ordne seg".

Da han trakk seg tilbake i 2010, hadde han tilnavnet "El Magnífico", og hadde en bokserekord på 44 seire, 32 av dem på knockout, og 4 tap.