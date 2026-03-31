Israel vedtar lov som innfører dødsstraff for palestinere som er dømt for dødelige angrep

Israels parlament, Knesset, har godkjent en kontroversiell lov som innfører dødsstraff som standardstraff for palestinere som er dømt for å ha utført dødelige angrep på den okkuperte Vestbredden.

Loven gjør det mulig for militærdomstoler å idømme dødsstraff uten krav om enstemmighet, noe som senker terskelen for dødsstraff betraktelig. Henrettelsene forventes å bli gjennomført i løpet av 90 dager, og det rapporteres at henging vil være den primære metoden.

Statsminister Benjamin Netanyahu støttet tiltaket, mens sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir (en av hovedforkjemperne) hyllet det som et nødvendig skritt for å avskrekke fra angrep.

Loven markerer et stort skifte i israelsk politikk, ettersom landet sjelden har brukt dødsstraff siden henrettelsen av Adolf Eichmann i 1962.

Kritikere, deriblant europeiske regjeringer, EU og menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty International, har fordømt tiltaket som diskriminerende og et potensielt brudd på folkeretten. Palestinernes president Mahmoud Abbas fordømte også loven og kalte den et forsøk på å skremme palestinere.

Loven kan fortsatt ankes inn for Israels høyesterett, men godkjennelsen av den har allerede ført til økte spenninger og stor internasjonal bekymring.