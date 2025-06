Israelske luftangrep fører til at 44 palestinere dør i Gaza, samtidig som FN advarer mot en truende tørke

HQ

Siste nytt om Israel og Palestina Minst 44 palestinere ble drept i israelske angrep i Gaza på fredag, deriblant mange som var samlet i nærheten av matutdelingssteder, mens FNs barneorganisasjon uttrykker bekymring for en truende tørke.

"Barn vil begynne å dø av tørst ... Bare 40 % av anleggene for drikkevannsproduksjon er fortsatt funksjonelle", sier James Elder, talsperson for UNICEF, til journalister. "Vi er langt under nødstandardene når det gjelder drikkevann ..."

Israelske styrker hevder at de har gått etter mistenkte militante i folkemengden, mens humanitære grupper beskriver et økende antall dødsfall blant sivile som søker hjelp. I mellomtiden har UNICEF slått alarm om en potensiell tørke etter hvert som vannsystemene svikter og underernæringen blant barn øker.