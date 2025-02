Det israelske militæret: Liket som returneres fra Gaza er ikke Shiri Bibas

HQ

Det israelske militæret har uttrykt bekymring over et lik som er returnert fra Gaza, og sier at det ikke er liket av Shiri Bibas, som ble kidnappet av Hamas sammen med sine to barn i oktober 2023.

Rettsmedisinske tester viste at de andre likene som ble returnert, tilhørte barna hennes, Ariel og Kfir, samt fredsaktivisten Oded Lifschitz. Det fjerde liket, som man først trodde var Shiris, ble imidlertid ikke identifisert som hennes eller noe annet gissel.

Statsminister Benjamin Netanyahu har anklaget Hamas for å bryte våpenhvileavtalen, og antydet i et innlegg på X at Hamas la liket av en kvinne fra Gaza i en kiste. Hamas svarte med å hevde at levningene kan ha blitt forvekslet etter et luftangrep.

Mens etterforskningen fortsetter, insisterer Israel på at Shiri Bibas, enten hun er i live eller ikke, må returneres. Den pågående utvekslingen av lik og gisler er fortsatt et sentralt punkt i den skjøre våpenhvileavtalen. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.