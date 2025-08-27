Israelske stridsvogner rykker inn i Gaza by mens Trump forbereder møte

HQ

Siste nytt om Israel og Palestina Israelske militære enheter har rykket inn i nye områder i utkanten av Gaza by, noe som har fått hus til å kollapse og innbyggere til å søke sikkerhet lenger inne i byen i forkant av et forventet møte ledet av Trump på onsdag.

"Plutselig hørte vi at stridsvognene rykket inn i Ebad-Alrahman, lyden av eksplosjoner ble høyere og høyere, og vi så folk flykte mot området vårt. Hvis det ikke blir våpenhvile, vil vi se stridsvognene utenfor hjemmene våre", sier en beboer (via Reuters).

Mens noen av samfunnets ledere insisterer på å bli for å støtte dem som er fanget i kampene, har andre flyktet i påvente av ytterligere bombardementer. Opptrappingen kommer i forkant av et møte i Det hvite hus under ledelse av Trump, der målet er å løse konflikten innen utgangen av året.

I mellomtiden fortsetter nabolagene rundt å bli utsatt for intens beskytning, og lokale myndigheter rapporterer om flere dødsfall som følge av både angrep og matmangel, noe som understreker den stadig dypere humanitære krisen i regionen, samtidig som innsatsen intensiveres.