It Det ser ikke ut til at vi noen gang får en tredje « Crank »-film

Jason Statham er fortsatt en av de travleste skuespillerne i Hollywood, da den berømte stjernen fortsetter å dukke opp i actionfilm etter actionfilm. Allerede i 2026 har vi fått Shelter, og i august kommer også Mutiny, alt før The Beekeeper og Jason Statham Stole My Bike har premiere i 2027.

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Selv om Statham tydeligvis har mye igjen å gi, bør vi ikke forvente å se stjernen gjenta en av sine mest berømte roller, nemlig karakteren Chev Chelios i « Crank »-serien. Det gikk noen løse rykter om at en tredje « Crank »-film ble vurdert, men disse kom ikke særlig langt, og nå har vi fått en oppdatering fra skuespillerinnen Amy Smart, som spilte rollen som Eve i filmene.

Under Indiana Comic Convention (som rapportert av Collider) ble Smart spurt om en potensiell tredje « Crank »-film, og hun svarte følgende.

«Jeg husker at jeg hørte det også, og så døde det liksom ut. Jeg hørte ikke noe mer.»

Dette ser ut til å bekrefte at « Crank » er død i vannet, og at filmene vi har fått er de eneste vi noensinne kommer til å få, i hvert fall med Statham i hovedrollen, da man aldri vet med Hollywood og deres ønske om å gjenopplive eldre IP-er som en reboot/remake.

Hva er ditt favorittøyeblikk fra « Crank »?