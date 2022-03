It ser ut til å få en forløper-serie

HQ

Når det kommer til å produsere forløpere og seriespinoffs for storfilmer er nok Disney fortsatt fremst i klassen, men mange andre filmprodusenter har slengt seg på bølgen. Det gjelder blant annet HBO, som angivelig er i gang med en serie kalt Welcome to Derry, som handler om den skumle klovnen Pennywise.

Klovnen debuterte opprinnelig i Steven Kings roman It fra 1986, som senere ble konvertert til en miniserie og i nyere tid to filmer med stor suksess. Ifølge Variety vil den nye serien foregå på 60-tallet og skal lede opp til begivenhetene i It: Part One.

Verken HBO Max eller Warner Bros. TV har ennå bekreftet serien, men Variety hevder at Andy Muschiette (regissøren av It: Part One og Part Two) skal være executive produsent, mens Jason Fuchs (Wonder Woman, Ice Age: Continental Drift) skal skrive historien.

Hvem som eventuelt skal spille den onde klovnen sier de ikke noe om.