It Takes Two har allerede solgt over 1 million eksemplarer

De som har lest nyhetssakene våre om Hazlight sitt nyeste samarbeidsspill har nok merket at jeg hadde store forventninger til det, men at det skulle bli ett av årets best anmeldte spill turte nok de færreste å håpe. Heldigvis reflekteres kvaliteten i salgstall også.

Nå kan utviklerne nemlig fortelle at It Takes Two allerede har solgt over en million eksemplarer. Dette skulle altså ta mindre enn en måned, så Hazelight får atte en gang velfortjent suksess. Forhåpentligvis fortsetter salgstallene til det glimrende spillet å vokse også.