It Takes Two har solgt over 20 millioner eksemplarer

Det prisbelønte eventyret It Takes Two sjarmerte spillverdenen da det hadde premiere for drøyt tre år siden, og leverte co-op på en helt nyskapende måte. Her måtte vi hjelpe ekteparet Cody og May, som hadde begynt å gli fra hverandre, med å finne tilbake til kjærligheten igjen, noe datteren deres virkelig ønsket seg.

Eventyret har vært vanvittig populært fra første stund, og har nådd milepæl etter milepæl siden lanseringen - til tross for at det ikke har noen singleplayer og dermed krever noen å spille sammen med (sjenerøst nok kan du imidlertid dele spillet ditt med en venn på nettet, noe som utvilsomt har bidratt til suksessen). Nå har det imidlertid oppnådd noe som svært få spill kan skryte av - det har passert 20 millioner solgte eksemplarer, noe spillets svenske utvikler Hazelight kunngjorde på Instagram, der de også benyttet anledningen til å takke alle fansen for den utrolige støtten.

Senere i år får vi se hva Hazelight vil gjøre videre, men det ryktes at det blir en oppfølger til It Takes Two.