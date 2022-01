It Takes Two skal visst bli film og TV-serie

HQ

Josef Fares startet karrieren som film-skaper, men har de siste årene fokusert på å lage interessante og/eller knallgode spill som Brothers: A Tale of Two Sons, A Way Out og senest It Takes Two. Derfor passer kveldens avsløring ganske godt.

Variety røper nemlig at utviklerne i Hazelight har inngått en avtale med dj2 Entertainment om å lage en film og TV-serie basert på It Takes Two. Faktisk skal det allerede være budkrig om hvem som skal få æren av å publisere disse, så vi kan nok være ganske sikre på at prosjektene blir en realitet selv om de er i en tidlig fase.

Interessant nok er det Pat Casey og Josh Miller, som blant annet skrev Sonic the Hedgehog-filmen sammen, som har fått ansvaret for å bringe disse til live også. Tiden får vise hvordan resultatene blir.