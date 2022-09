It Takes Two-skaperen Josef Fares teaser sitt neste spill

HQ

It Takes Two ble en stor hit da det ble utgitt i fjor og i juli rapporterte vi at det passerte syv millioner solgte eksemplarer. Dette er ekstra imponerende med tanke på at spiller to (som er obligatorisk da dette spillet kun er co-op) ikke trenger å eie tittelen for å delta, selv når man spiller online. I tillegg er det inkludert med EA Play og Game Pass.

For to uker siden ble det også avslørt at It Takes Two er på vei til Switch, noe som garantert vil øke salgstallene enda mer.

Så hva gjør den svenske utvikleren Hazelight akkurat nå? Vel, vi fikk nettopp et første livstegn fra deres neste prosjekt da Hazelight-grunnlegger og kreativ sjef Josef Fares la ut en liten teaser på Twitter. Det er bokstavelig talt bare et bilde av to personer som har på seg motion capture-utstyr, noe som gir oss noen mulige ledetråder.

For det første kan to personer som gjør motion capture sammen tyde på at det er nok et samarbeidsspill (Hazelights to titler som er utgitt så langt er A Way Out og It Takes Two, som begge er helt samarbeidsorienterte). For det andre gjøres motion capture vanligvis ganske sent i produksjonen, noe som betyr at det kanskje ikke er så langt unna som man kanskje skulle tro. Til slutt er de to personene i motion capture-draktene kvinner, noe som kan indikere et spill med to kvinnelige hovedpersoner, akkurat som A Way Out hadde to mannlige hovedpersoner.