Selv om A Way Out også ble en stor suksess må det kunne sies at det nok er fjorårets It Takes Two som virkelig har gjort mange oppmerksomme på hvor talentfulle svenskene i Hazelight er. Da passer det jo kanskje godt å sjekke ut hvordan de startet også?

Dette er mest sannsynlig tankegangen til Epic Games, for det er Brothers: A Tale of Two Sons som blir gratis på Epic Games Store fra klokken 17 neste torsdag. I mellomtiden er det som kjent Windbound som kan bli ditt uten å åpne lommeboken.