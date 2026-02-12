Italia godkjenner 8,8 milliarder euro til jagerflyprogrammet GCAP

HQ

Italias parlament har godkjent en finansieringspakke på 8,77 milliarder euro til Global Combat Air Programme (GCAP), et felles jagerflyprosjekt med Storbritannia og Japan.

Underhusets forsvarskomité ga torsdag sin endelige støtte til regjeringens forslag, noe som betyr at det ikke er behov for ytterligere avstemning. Midlene vil dekke programmets innledende faser til og med 2037.

GCAP jagerflyprogram // Shutterstock

GCAP ble lansert i desember 2022 og har som mål å levere et neste generasjons kampfly innen 2035, som kombinerer bemannede og ubemannede systemer, avanserte sensorer og integrerte datanettverk. Prosjektet utvikles av et joint venture mellom BAE Systems, italienske Leonardo og Japan Aircraft Industrial Enhancement, som støttes av Mitsubishi Heavy Industries.

Italia anslår nå kostnadene i tidlig fase til 18,6 milliarder euro, opp fra rundt 6 milliarder euro i 2021-priser da programmet først ble skissert. Myndighetene sier at økningen skyldes høyere utgifter til teknologiutvikling, testing og design.

Godkjennelsen kommer samtidig som Europas rivaliserende Future Combat Air System (ledet av Frankrike, Tyskland og Spania) står overfor industriell og politisk usikkerhet. Italienske myndigheter har signalisert at de er åpne for å utvide GCAP, og Tyskland og Australia skal være blant landene som viser interesse...