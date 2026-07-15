Italia, Hellas, Polen og andre ber EU om å revurdere CO₂-prisen på drivstoff

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Opptil ti land i EU, blant annet Italia, Polen, Ungarn og Hellas, ønsker at Brussel skal revurdere planen om CO₂-avgift på drivstoff til oppvarming og transport, melder Reuters. De hevder at innbyggerne ikke bør pålegges nye klimarelaterte drivstoffkostnader i den nåværende økonomiske og geopolitiske situasjonen.

Striden dreier seg om ETS2, det nye karbonmarkedet i EU for bygninger og veitransport. Selv om ordningen allerede er utsatt til 2028, vil den pålegge drivstoffleverandører å betale for CO₂-utslipp fra oppvarmings- og transportdrivstoff. Tilhengerne sier at dette er nødvendig for å fremme renere biler og varmesystemer.

Slik situasjonen er nå, kan striden komplisere EUs bredere omlegging av karbonmarkedet ytterligere. Europakommisjonen forbereder en revisjon av det eksisterende systemet for utslippshandel, men de motstående landene har mer enn nok stemmer til å blokkere endringer de ikke liker. Samtidig ser Tyskland, Sverige og andre på ETS2 som avgjørende for EUs overgang til ren energi.