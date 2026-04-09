Italias kaptein Donnarumma avviser rykter om at spillerne ba om bonus før VM-katastrofen

HQ

Gianluigi Donnarumma, kaptein på det italienske landslaget, snakket om ryktene om at han og resten av spillerne hadde bedt det italienske fotballforbundet om en pengebonus før VM-kvalifiseringskampen mot Bosnia, kampen som de til slutt tapte på straffer og dermed ble fratatt muligheten til å spille VM 2026 til sommeren.

"Kommentarene såret meg dypt. Som kaptein har jeg aldri bedt landslaget om en eneste euro", forklarte han med tårer i øynene til Sky Sports (via AS).

Rapportene sa at spillerne hadde bedt om en bonus på 300 000 euro, som skulle deles mellom de 28 spillerne, som en kompensasjon for å ha kvalifisert seg til VM, selv før de hadde spilt playoff-kampen de endte opp med å tape. Dette vakte stor oppstandelse i Italia, spesielt etter nederlaget, der tilliten til fotballforbundet kanskje var på et lavmål etter at de ikke klarte å kvalifisere seg til VM for tredje gang på rad (det er 20 år siden forrige gang de deltok, da de tok seieren i 2006).

"Det forbundet gjør, i hver eneste turnering, er å gi en gave til de spillerne som kvalifiserer seg til en turnering. Det er alt; ingen av oss ba om noe", forklarer Manchester City-keeperen. "Gaven vår ville ha vært å komme til VM. Ingen ba om noen bonus; det var rett og slett en gave landslaget gir hvis vi kvalifiserer oss eller vinner visse trofeer."