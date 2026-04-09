Italias kaptein Donnarumma avviser rykter om at spillerne ba om bonus før VM-katastrofen
Gianluigi Donnarumma ble rørt til tårer da han ble spurt om noen stygge rykter om at spillerne ba om penger fra forbundet.
Gianluigi Donnarumma, kaptein på det italienske landslaget, snakket om ryktene om at han og resten av spillerne hadde bedt det italienske fotballforbundet om en pengebonus før VM-kvalifiseringskampen mot Bosnia, kampen som de til slutt tapte på straffer og dermed ble fratatt muligheten til å spille VM 2026 til sommeren.
"Kommentarene såret meg dypt. Som kaptein har jeg aldri bedt landslaget om en eneste euro", forklarte han med tårer i øynene til Sky Sports (via AS).
Rapportene sa at spillerne hadde bedt om en bonus på 300 000 euro, som skulle deles mellom de 28 spillerne, som en kompensasjon for å ha kvalifisert seg til VM, selv før de hadde spilt playoff-kampen de endte opp med å tape. Dette vakte stor oppstandelse i Italia, spesielt etter nederlaget, der tilliten til fotballforbundet kanskje var på et lavmål etter at de ikke klarte å kvalifisere seg til VM for tredje gang på rad (det er 20 år siden forrige gang de deltok, da de tok seieren i 2006).
"Det forbundet gjør, i hver eneste turnering, er å gi en gave til de spillerne som kvalifiserer seg til en turnering. Det er alt; ingen av oss ba om noe", forklarer Manchester City-keeperen. "Gaven vår ville ha vært å komme til VM. Ingen ba om noen bonus; det var rett og slett en gave landslaget gir hvis vi kvalifiserer oss eller vinner visse trofeer."