Italias statsminister mener at NATOs nye mål for forsvarsutgifter er håndterbare

Siste nytt om Italia . Italias statsminister Giorgia Meloni har ønsket NATOs oppdaterte mål for forsvarsutgifter velkommen, og understreker at den fleksible tilnærmingen gjør det mulig for Italia å oppfylle forpliktelsene uten å ta midler fra andre budsjettområder.



"Jeg er overbevist om at de nye målene er bærekraftige, det er full fleksibilitet", sa Meloni. "For 2026 tror vi ikke at vi trenger å bruke klausulen, for årene som kommer vil vi evaluere basert på hvordan den økonomiske situasjonen er", la hun til.

Giorgia Meloni bemerket at den nye planen, som hever de langsiktige forsvarsmålene, gir landene frihet i hvordan de fordeler ressursene. Meloni er fortsatt forsiktig når det gjelder Italias økonomiske utsikter, men forventer ikke noe umiddelbart behov for å påberope seg EUs lempeligere finanspolitikk.