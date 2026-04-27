Italiensk dommersjef suspenderer seg selv etter å ha blitt anklaget for sportslig bedrageri, angivelig til fordel for Inter Milan

En dommerskandale har rystet italiensk fotball: Gianluca Rocchi, dommersjef i Serie A og Serie B, mannen som har ansvaret for å sette opp dommere til fotballkamper i de øverste divisjonene i italiensk fotball, har suspendert seg selv etter å ha blitt etterforsket og anklaget for "medvirkning til sportslig bedrageri".

Den italienske dommerforeningen (AIA) bekreftet at Rocchi hadde suspendert seg selv på grunn av etterforskningen, som anklager ham, som også er tidligere landslagsdommer, for å ha satt opp dommere som angivelig var gunstige for Inter Milan.

Ifølge AS skjedde den første hendelsen 20. april 2025, da han angivelig skal ha manipulert oppnevnelsen av dommer Andrea Colombo til en kamp mellom Bologna og Inter, en dommer som var "foretrukket" av Inter, det gjestende laget (Inter endte opp med å tape kampen og også ligaen den sesongen).

Han er også anklaget for å ha valgt dommer Daniele Doveri til Coppa Italia-semifinalen mellom Inter og Milan den 23. april 2025, slik at han ikke skulle bli valgt til finalen; AC Milan vant semifinalen. En tredje anklage mot Rocchi inkluderer påvirkning av VAR-assistenten under en kamp mellom Udinese og Parma, for å dømme straffespark til Udinese, til tross for innvendinger fra VAR-assistenten i kampen.

Inter Milan reagerte på nyheten med å si at de er "forbløffet over uttalelsene", at de fikk vite om det i media, og at de er sikre på at de har opptrådt helt rettferdig. "Vi har ingen dommere som vi favoriserer eller er negative til. "Vi er trygge på at Inter ikke er involvert i denne situasjonen og ikke kommer til å være det i fremtiden, sier klubben til Reuters.

Gianluca Rocchi skal etter planen møte i retten 30. april. Han sa at beslutningen om å suspendere seg selv var "smertefull, vanskelig, men delt med familien min", og stoler på at rettssaken vil gå sin gang, "som jeg er sikker på at jeg vil komme uskadd og sterkere ut av enn før".