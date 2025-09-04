Italiensk tenåring blir den første katolske helgenen i det nye årtusenet

HQ

Siste nytt om Italia . Carlo Acutis, en italiensk gutt som døde i tenårene, og som var kjent for å bruke sine ferdigheter innen datakoding til å dele sin tro på nettet, skal bli den første helgenen fra tusenårsgenerasjonen på søndag.

Kanoniseringsseremonien, som ledes av pave Leo, vil finne sted på Petersplassen. Acutis' liv, som var preget av vanlige tenåringserfaringer kombinert med ekstraordinær hengivenhet, har inspirert mange til å se hellighet som tilgjengelig i hverdagen.

"Carlo var et vanlig barn som (andre). Han lekte, hadde venner og gikk på skolen. Men det ekstraordinære ved ham var at han åpnet døren til hjertet sitt for Jesus og satte Jesus på førsteplass i livet sitt", sier moren.