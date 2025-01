Italienske Parma signerer en av Norges mest lovende spillere

HQ

Vinterens overgangsmarked har vært fruktbart for Parma Calcio 1913 (eller bare Parma), som med sitt fulle navn er en av Italias eldste fotballklubber. Klubben er ikke den mest suksessrike (deres beste ligaplassering var andreplassen i 1997, de ligger for tiden på 14. plass), men de har vunnet flere trofeer, blant annet tre Coppa Italia og flere UEFA-turneringer.

Nå har Parma signert en av de mest lovende norske stjernene: Mathias Fjørtoft Løvik, som spiller venstreback. Den 21 år gamle spilleren kommer fra Molde FK, et av de beste norske lagene, men til tross for sin unge alder har han erfaring med å spille i (Europa League, Conference League og kvalifiseringsfasen av Champions League), i tillegg til å ha spilt for Norge siden han var veldig ung.

Nyheten ble annonsert av den populære insideren Fabrizio Romano, og ble bekreftet av den italienske klubben tidligere denne uken: Han blir i Parma frem til 2029. "Etter å ha gått gradene i ungdomsrekkene til den norske klubben, ble Mathias raskt en interessant spiller for førstelaget takket være sin arbeidsmoral og sine kvaliteter", skriver klubben.

"Det er en stor ære å bli en del av Parma Calcio: Dette er en så stor klubb med en utrolig historie. Noen legendariske spillere har spilt her, og jeg skal prøve å hedre arven deres. Jeg gleder meg til å se alle Parma-fansen! Forza Parma!", sier Lovik.