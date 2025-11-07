ITV ser ut til å vurdere å selge sin TV-virksomhet til Sky

HQ

Det ser ut til at TV-produksjonslandskapet i Storbritannia kan komme til å gjennomgå en betydelig endring i nærmeste fremtid. En ny rapport fra BBC News avslører at ITV for tiden er i samtaler med Sky i et forsøk på å selge sin TV-virksomhet til kringkastingsgiganten.

Det er ikke et fullstendig oppkjøp av ITV som ligger i kortene her, bare Media and Entertainment -sektoren i selskapet, som også inneholder free-to-air-kanalene og streamingplattformen ITV X. Avtalen vil ikke inkludere ITVs produksjonsstudio, kjent som ITV Studios, noe som betyr at serier som Love Island vil fortsette å bli laget av ITV dersom denne versjonen av avtalen går gjennom.

Når det gjelder Skys rolle i denne prosessen, ser dette ut til å være selskapets (som eies av den amerikanske telekommunikasjonsgiganten Comcast) neste trekk for å konkurrere med strømmegiganter som Netflix. Det er uklart om denne diskusjonen til slutt vil føre til en avtale, men den kan påvirke måten britiske seere konsumerer underholdning på, særlig for dem som ikke bruker Sky-baserte tjenester.